CFO-News: Nagel, Lufthansa, Deutsche Bahn

Der Bekleidungshersteller Seidensticker stellt seine Unternehmensleitung neu auf. Der bisherige CFO Martin Friedrich, der seit Mitte 2014 für die Bielefelder tätig ist, wird das Unternehmen Ende des Jahres „auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen“, wie Seidensticker mitteilte. Nachfolger von Friedrich als CFO wird der 39-jährige Marc Barrantes, der ab Januar 2020 die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, IT, Recht und Personal verantworten wird. Neben ihm sind zudem Horst Gersmeyer als COO und Silvia Bentzinger als CEO in die Unternehmensleitung Seidenstickers berufen worden.



Bernhard Günther, CFO des Energieunternehmens Innogy, kündigte seinen Abgang bei dem von E.on gekauften Unternehmen an: „Ich stehe so lange zur Verfügung, bis alle Arbeiten für die Verschmelzung erledigt sind“, erklärte der Finanzchef. „Wenn der Auftrag erfüllt und Innogy erfolgreich in die neue E.on übergegangen ist, werde ich aber ausscheiden.“ E.on will den Squeeze-out der verbleibenden Innogy-Minderheitsaktionäre bis Mitte 2020 erreichen.



Der Finanzchef von Intersport, Hannes Rumer, hat seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst und wird sein Mandat im Vorstand des Sportartikelhändlers zum 31. März 2020 niederlegen. Sein Ausscheiden erfolgt, weil Rumer eine neue Herausforderung antreten möchte, wie Intersport mitteilt. Seit November 2015 verantwortet er als CFO unter anderem die Bereiche Finanzen, IT, Supply Chain und Beteiligungsmanagement. Ein Nachfolger stehe bisher noch nicht fest.



Der Anlagenbauer Romaco Group ernennt einen neuen Group CFO: Markus Kimpel wird die Nachfolge von Carsten Strenger antreten. Sprenger verlässt das Unternehmen „auf eigenen Wunsch Ende 2019“. Kimpel soll gemeinsam mit Romaco-CEO Jörg Piper das Management der international aufgestellten Romaco Group leiten sowie sich die Geschäftsführung der Romaco Pharmatechnik mit Markus Regner teilen. Kimpel wird sowohl als CFO als auch als Geschäftsführer der Romaco Pharmatechnik die Bereiche Finanzen, Controlling, IT und das Personalwesen verantworten.



Der Nürnberger Mobilitätsdienstleister Choice erweitert seine Geschäftsführung zur Doppelspitze. CFO Bego Jasenac wird künftig zusammen mit CEO Jürgen Lobach die Geschäftsführung von Choice bilden. Jasenac ist bereits seit 13 Jahren für das Unternehmen tätig. Lobach wird künftig als Sprecher der Geschäftsführung auftreten, so Choice.



Die Aareal Bank hat den Vertrag von Finanzchef Marc Heß bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Dies teilte der Aufsichtsrat des Wiesbadener Immobilienfinanzierers vergangene Woche mit. Heß ist seit Anfang Oktober 2018 CFO und war zunächst für drei Jahre bestellt worden. Neben seiner Funktion als Finanzvorstand verantwortet er auch das Ressort Treasury. Vor seiner Tätigkeit bei der Aareal Bank war Heß zehn Jahre lang CFO bei der Deutsche-Bank-Tochter Postbank.



Der zum Jahresende scheidende kaufmännische Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, Michael Klatt, wechselt zum Ligakonkurrenten MSV Duisburg. Dort wird der 51-Jährige ab dem 1. Januar 2020 unter anderem auch für das Finanzressort zuständig sein, wie ein Sprecher des Vereins gegenüber FINANCE bestätigte. Klatt folgt bei den Duisburgern auf Interims-Geschäftsführer Dirk Broska, der sich künftig wieder auf sein Aufsichtsratsmandat und sein Amt als Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft konzentrieren will. Beim 1. FC Kaiserslautern war Klatt zunächst seit 2016 als CFO und seit Januar 2018 zudem als CEO in Personalunion tätig. Im Oktober kündigte er seinen Abschied an.



