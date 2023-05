DWS verliert CFO Claire Peel

Wechsel auf Vorstandsebene bei DWS: Finanzchefin Claire Peel wird ihren CFO-Posten bei der Deutsche-Bank-Fondstochter abgeben. Peel wird ihr Amt im späteren Verlauf des dritten Quartals 2023 niederlegen, teilte DWS mit. Ihr Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 2024. Einen Nachfolger hat der Vermögensverwalter bisher nicht bekanntgegeben.

Daher werde nun in einem geordneten Prozess die Suche nach einer Nachfolge gestartet. Bei der Nachfolgesuche kämen sowohl externe als auch interne Kandidaten in Betracht, gab DWS bekannt. Bis Peel bei der DWS ausscheidet, wird sie ihre Aufgaben weiterhin ausüben und eine geordnete Übergabe sicherstellen, heißt es weiter.

CFO Claire Peel begleitete IPO von DWS

Die scheidende Finanzvorständin ist seit März 2018 für die Finanzen von DWS verantwortlich und leitet neben dem Finanzressort außerdem die Bereiche Tax, Treasury und Investor Relations. Bevor sie diese Funktion übernahm, begleitete sie unter anderem die Abspaltung der Asset-Management-Sparte von der Deutschen Bank sowie die Gründung der DWS Group als eigenständiges Unternehmen. Anschließend begleitete sie als CFO den Börsengang der DWS im März 2018, der mit einem Volumen von 1,3 Milliarden zu den größten IPOs des Jahres 2018 zählte.

Das Deutsche-Bank-Eigengewächs Peel startete ihre Karriere bereits als Trainee bei dem Frankfurter Geldinstitut. Während ihrer Laufbahn in dem Geldhaus war sie unter anderem als Finanzchefin im Aktienbereich der Deutsche Bank Firmenkunden- und Investmentbank tätig.

Aufsichtsratschef Karl von Rohr findet dankende und anerkennende Worte für Peel: „Mit Claire Peel verlieren wir eine exzellente Finanzvorständin, die am Kapitalmarkt große Wertschätzung genießt.“ Dass die Finanzchefin in den eigenen Reihen gute Arbeit geleistet habe, findet auch CEO Stefan Hoops: „Sie ist unser Gesicht gegenüber dem Kapitalmarkt und hat zugleich sichergestellt, dass unsere Finanzorganisation den höchsten Ansprüchen des Kapitalmarkts genügt. Und nicht zuletzt ist sie eine großartige Kollegin, die wir in Zukunft vermissen werden. Wir wünschen ihr für den wichtigen neuen Karriereschritt alles Gute.“ Wohin es die CFO nun ziehen wird, ist bislang nicht bekannt.

Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS

Doch auch Peel hatte Herausforderungen auf ihrem Karriereweg. Immer wieder muss sich das Fondshaus mit Greenwashing-Vorwürfen auseinandersetzen. Zuletzt erhob die Organisation „Finanzwende“ Vorwürfe gegen DWS. Angeblich soll der Vermögensverwalter im vergangenen Jahr für 852 Millionen Dollar Aktien klimaschädlicher Konzerne für seine Ökofonds gekauft haben.

Und auch Green Peace wirft der DWS Greenwashing vor, kritisierte unter anderem die Vorstandsvergütung und die damit verknüpften Nachhaltigkeitsziele.