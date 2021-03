De Kuiper übernimmt jedoch in einer schwierigen Zeit: Jede Woche Lockdown kostet Takko nach eigenen Angaben 10 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Zudem überwarf sich der Konzern mit dem Land Nordrhein-Westfalen, bei dem Takko um eine Landesbürgschaft gebeten hatte. Stattdessen bekam der Modehändler von Banken, Investoren und dem Eigentümer Apax einen Überbrückungskredit über 54 Millionen Euro. Dieser soll es Takko vorerst ermöglichen, seine operativen Kosten zu decken.



Eine dauerhafte Lösung muss de Kuiper zusammen mit Markus Rech finden, dem am Donnerstag beginnenden neuen CEO. Der 47-Jährige war bereits im Februar zu Takko gekommen, um „eine reibungslose Übergabe zum zweiten Quartal sicherzustellen“. Interims-Chef Karl-Heinz Holland kehrt in Kürze zurück in den Beirat.



