Ex-Northern Data-CFO Mathias Dähn wechselt zu Cherry

Zum 15. April wird Mathias Dähn Finanzchef bei Cherry, wie das Unternehmen am heutigen Montag in einer Mitteilung bekanntgab. Cherry produziert unter anderem Desktop-Sets, Mäuse und Tastaturen. Das Unternehmen mit Sitz in Auerbach in der Oberpfalz ist mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Investoren Argand Partners und Genui Partners.

Dähn folgt auf Bernd Wagner, der seit 2017 als CFO bei Cherry und verschiedenen Vorgängergesellschaften tätig war. Wagner hat Cherry nun im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 31. März verlassen, teilte das Unternehmen mit. Wohin es Wagner beruflich als nächstes zieht, ist nicht bekannt.

Dähn war zuvor CFO bei Northern Data

Bevor er zum Finanzchef bei Cherry bestellt wurde, war Dähn beim Tech-Unternehmen Northern Data als CFO tätig. Nach nicht einmal zwei Jahren im Amt gab Dähn im Februar 2022 überraschend bekannt, dass er den Konzern verlassen wird. Seinen Posten besetzte Northern Data mit Nordamerika-Chef Christopher Yoshida intern neu. Das Unternehmen hatte damals große Probleme mit der Bilanzierung, weshalb sich die Veröffentlichung des Bilanztestats verzögerte. Schlussendlich erhielt Northern Data aber das langersehnte Testat vom KPMG.

Zuvor war der studierte Betriebswirt Dähn knapp sechs Jahre CFO beim Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer. Vor seiner Station bei Koenig & Bauer war er bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen tätig, unter anderem bei Zumtobel, MAN, Loyalty Partner, Debitel und Bosch. Was der 55-Jährige zwischen Februar 2022 bis zum Wechsel zu Cherry im April dieses Jahres beruflich gemacht hat, ist nicht bekannt.

Cherry braucht dringend erfahrenen CFO

„Mathias Dähn kann auf langjährige Erfahrungen im Finanzbereich von börsennotierten Unternehmen zurückblicken. Dazu zählen der Aufbau von Best-Practice-Finanzabteilungen, ein intensiver Kontakt zu den Kapitalmärkten und die Einhaltung strenger Compliance- und Reporting-Richtlinien“, kommentiert Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats, die Personalie. Er sei „zuversichtlich, dass Mathias in Zusammenarbeit mit Oliver Kaltner und dem übrigen, starken Führungsteam von Cherry schnell ein verlässliches und solides Fundament für künftiges profitables Wachstum schaffen wird“.



Ein erfahrener Finanzchef ist für Cherry immens wichtig: Der Umsatz des Konzerns sank im Geschäftsjahr 2022 um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Ebitda-Marge schrumpfte von 29 Prozent auf 11,5 Prozent. Insbesondere das Geschäftsfeld „Gaming“ hatte einen erheblichen Umsatzrückgang von über 50 Prozent zu verzeichnen.

„Im abgelaufenen Geschäftsjahr war Cherry erheblichem konjunkturellen Gegenwind ausgesetzt. Zusätzlich zu den Störungen der internationalen Lieferketten, den chinesischen Lockdowns und den hohen Lagerbeständen in den Vertriebskanälen verlangsamte sich im Jahresverlauf auch die weltweite Konsumentennachfrage nach Computerperipheriegeräten infolge des Ukraine-Kriegs“, begründete CEO Oliver Kaltner die aktuelle Lage beim Unternehmen. Die Herausforderungen hätten sich „besonders belastend auf den Geschäftsbereich ‚Gaming‘ ausgewirkt“.