Lufthansa-Tochter AUA verliert ihren nächsten CFO

Mit dem Schritt, den vakanten Posten an Andreas Otto zu geben, entschied sich AUA damals, den Vorstand von vier auf drei Mitglieder zu verkleinern. Damit ging sie den gleichen Weg, wie zuvor schon die Mutter Lufthansa: Nach dem Weggang von Finanzchef Ulrik Svensson übernahm Digitalchef Thorsten Dirks seine Aufgaben zusätzlich. Auch bei der Lufthansa war dieser Weg nicht von Erfolg gekrönt, Dirks ging kurze Zeit später. Inzwischen hat die Lufthansa wieder einen eigenständigen CFO-Posten, ab Januar übernimmt Remco Steenbergen.



Die AUA setzt dennoch erneut auf eine interne Lösung: Ab Januar übernimmt CEO Alexis von Hoensbroech in Personalunion die Verantwortung für die Finanzen. Von Hoensbroech muss damit die finanzielle Stabilisierung der Airline weiter vorantreiben. Andreas Otto war insbesondere seit dem Frühjahr federführend an der Krisenbewältigung sowie der Gestaltung des Finanzierungs- und Hilfspaketes beteiligt.