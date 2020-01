Matthias Heiden wird CFO bei der Software AG

Matthias Heiden wird „nach Ablauf einer Übergangszeit zur Software AG kommen und dann sein Amt als CFO und Mitglied des Vorstands offiziell antreten“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Zur Dauer der Übergangszeit machen die Darmstädter keine Angaben. Ob Heiden direkt nach Zinnhardts Abgang im März zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch nicht klar.



Bis zu seinem Wechsel wird Heiden seine Aufgaben bei SAF Holland „unverändert in vollem Umfang wahrnehmen“, so der Autozulieferer. Einen Nachfolger für CFO Heiden will SAF Holland in einem Auswahlprozess finden.