Und jetzt zeichnet sich auch zum ersten Mal seit März ein Silberstreif am Horizont ab. Im dritten Quartal hoffen wir, im Konzern wieder Ebitda-positiv zu werden. Zum einen, weil der Flugverkehr wieder anzieht. Vor allem aber haben wir es dank enormer Kostendisziplin geschafft, am Frankfurter Flughafen die Break-even-Schwelle auf rund 60.000 Passagiere am Tag zu senken. Dies sind im Schnitt lediglich etwa 30 Prozent des Vor-Corona-Passagieraufkommens. Bei unseren internationalen Flughäfen liegt diese Break-even-Schwelle sogar noch tiefer, weil dort die Personalkosten niedriger und flexibler sind. Den Ebitda-Break-even hoffen wir im dritten Quartal zu knacken.



Zusätzlich hilft uns auch die eine oder andere positive Überraschung. Zum Beispiel liegen die zusammengefassten Shopping-, Gastro- und Werbeausgaben pro Passagier höher als vor Corona. Warum? Das ist wirklich schwer zu sagen. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Fluggäste derzeit am Flughafen viel mehr Zeit und Platz vorfinden und dann entspannt gerne ein bisschen mehr Geld ausgeben. Immerhin!