Der südkoreanische Markt sei hochattraktiv, da die Bevölkerungsdichte extrem hoch sei und es viele Single-Haushalte gebe – allesamt gute Voraussetzungen für steigende Bestellzahlen. Nach Abschluss der Transaktion könne Delivery Hero zudem auf substanzielle Kosteneinsparungen hoffen, so Bast.



Von Woowas Schlagkraft profitiert nun auch Delivery Hero: Mit dem Zukauf bauen die Berliner ihre Präsenz im koreanischen, aber auch im übergreifenden asiatischen Markt aus. Bislang sind die Berliner als Nummer 2 in Südkorea mit ihrer Plattform Yogiyo vertreten. In Asien wiederum erzielt Delivery Hero aktuell 30 Prozent seiner Umsätze – Tendenz steigend. Erreichen will CFO Thomassin die Expansion in Asien nun auch gemeinsam mit Woowa.