Wie Software-AG-CFO Matthias Heiden die Transformation vermittelt

Etwa die Hälfte der Investments in diesem Jahr will Heiden dafür nutzen, die Go-to-Market-Strategie zu unterstützen. Dazu gehört das Ziel, die Markenbekanntheit zu steigern, insbesondere in Nordamerika. Doch auch in der DACH-Region sieht er noch Potential: „Wir haben den Mittelstand noch nicht gezielt erschlossen. In diesem Bereich werden wir ein eigenes Team für das Neukundengeschäft aufbauen“, kündigt er an.



Kundenbetreuung ist im Subskriptionsmodell für ihn ein entscheidender Faktor. Denn das bestehende Abonnement soll im Idealfall die Basis für weitergehendes Geschäft bilden: „Dann spricht man mit dem Kunden nicht über die bloße Verlängerung, sondern über eine Ausweitung der Geschäftsbeziehung.“