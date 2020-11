Deutsche Börse mit Milliardendeal in den USA

Der Finanzinvestor Genstar Capital hat mit dem Geschäft einen guten Schnitt gemacht. Das US-Private-Equity-Haus hatte ISS im September 2017 für 720 Millionen Dollar vom Finanzinvestor Vestar Capital Partners übernommen. Seitdem verdoppelte sich die Mitarbeiterzahl auf rund 2.000. Nach eigenen Angaben hat ISS weltweit aktuell mehr als 4.000 Kunden, darunter führende globale institutionelle Investoren. Mit letzteren erhofft sich auch die Deutsche Börse ins Geschäft zu kommen. So will das Unternehmen mit seiner neuen Tochter das Angebot an nachhaltigen Indizes erweitern.



Um die Unabhängigkeit von Datengeschäft und Research sicherzustellen, bleibt ISS innerhalb des hessischen Konzerns eigenständig. ISS-CEO Gary Retelny wird weiterhin das Unternehmen leiten. Es könnte also in Zukunft dazu kommen, dass die US-Tochter als Stimmrechtsberater öffentlich das Management des Mutterkonzerns in die Mangel nimmt. So geschehen im Jahr 2018: Damals empfahlen die Amerikaner den Anteilseignern der Deutschen Börse, dem damaligen CEO Carsten Kengeter die Entlastung zu verweigern.



An der Börse kommt die Transaktion gut an. Anleger dürfte vor allem freuen, dass der Börsenbetreiber ohne eine Kapitalerhöhung auskommen will. Die Aktie legte 3,3 Prozent auf 138,25 Euro zu.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de