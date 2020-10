M&A-Markt löst sich aus Corona-Schockstarre

Das nur langsame Wiederherantasten an den M&A-Markt hat vor allem einen Grund: Transaktionen sind derzeit Corona-bedingt sehr unsicher. Fast jeder zweite M&A-Experte ist der Meinung, dass die Deals im Vergleich zum Jahresbeginn ein wenig unsicherer geworden sind, knapp ein Drittel hält sie sogar für erheblich unsicherer. Nur rund ein Viertel spürt keinen Unterschied.



Die Unsicherheit kommt dabei nicht von ungefähr: Ehemals äußerst attraktive Targets können durch die Krise geschwächt sein, einstige finanzstarke Käufer ebenfalls. Um bei der Suche nach einem attraktiven Übernahmeziel oder einem finanzkräftigen Investor auf Nummer sicher zu gehen, wollen sowohl Käufer als auch Verkäufer mehr Zeit in den M&A-Prozess investieren.



Beispiel Käuferseite: Weil es schwieriger geworden ist, wirtschaftlich stabile Assets zu finden, wollen mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen in den kommenden sechs Monaten mehr Zeit als noch vor einem Jahr in ihr Dealsourcing investieren. Knapp ein Drittel der Befragten schätzt den Aufwand für die Target-Suche im kommenden halben Jahr genauso hoch ein wie noch vor einem Jahr. Lediglich 12 Prozent erwarten, dass sie künftig weniger Zeit für das Dealsourcing aufwenden werden – vielleicht auch deshalb, weil sie den M&A-Markt gar nicht aktiv sondieren, sondern lediglich zurückhaltend beobachten.