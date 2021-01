Herr Böhmer, Sie vertreten die These, dass ein Zukauf nicht immer komplett in das eigene Unternehmen integriert werden muss. Warum?

Der Integrationsgrad hängt aus meiner Sicht vor allem von dem übernommenen Unternehmen ab. Besonders bei kleineren Einheiten mit einer ausgeprägten eigenen Unternehmenskultur läuft man schnell Gefahr, mit einer kompletten Integration den Wert des Zukaufs zu schmälern.



Nennen Sie uns mal ein Beispiel!

Bei der Übernahme des Gewindeproduzenten Eichenberger haben wir auf einen geringen bis mittleren Integrationsgrad gesetzt. Eichenberger ist ein kleines, traditionelles Schweizer Unternehmen, das zum Zeitpunkt der Übernahme noch keine Erfahrung mit Konzernen hatte. Bei einer vollständigen Post-Merger-Integration hätten wir dem Unternehmen unsere Konzernstrukturen womöglich komplett übergestülpt – mit der Gefahr, die Entscheider im Unternehmen zu vergraulen.



Was wäre an einem Managerwechsel so schlimm gewesen?

Eichenberger war einer unserer langjährigen Lieferanten, dementsprechend kannten wir das Management sehr gut und wussten, dass der Gründer der Nukleus des Unternehmens ist. Hätte er das Unternehmen verlassen, wäre auch sein Wissen für uns verloren gewesen. Wir wollten nicht riskieren, dass der Gründer sich nach einer zu harten Integration in der neuen Konzernkultur nicht wohlfühlt und uns verlässt.