Wirecard steht vor der Zerschlagung

Insolvenzverwalter Jaffé erklärte derweil, dass derzeit nicht ausgeschlossen werde könne, dass auch Tochtergesellschaften von Wirecard in die Insolvenz rutschen. Die deutsche Wirecard Bank konnte sich bisher vor einer Insolvenz retten. Die Bafin bestellte einen Sonderbeauftragten, der dafür sorgt, dass kein Geld zu der Wirecard-Mutter fließt. „Auszahlungen an Händler und Kunden der Wirecard Bank werden ohne Einschränkungen ausgeführt.“ Der Insolvenzantrag der Wirecard Card Solutions konnte derweil am gestrigen Dienstag wieder aufgehoben werden.

Besonders prekär ist es, dass die Zerschlagung schnell gehen muss. „Der Insolvenzverwalter muss binnen drei Monaten eine Lösung finden, da in dieser Zeit noch das Insolvenzausfallgeld bezahlt wird. Andernfalls droht die Liquidation des Unternehmens“, sagt Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität dem Handelsblatt. Schon kurz vor der Insolvenz sollen Businesspläne für den Verkauf des zum Beispiel profitablen US-Geschäfts ausgearbeitet wurden. Das Ganze könnte sich nun beschleunigen.

