KKR macht Deutschlandchef Christian Ollig zum Partner

Christian Ollig arbeitet seit 2008 bei KKR. Davor war er im M&A-Segment und Medien-Bereich von Lehman Brothers in New York und Frankfurt und im Bereich Corporate Finance bei PwC in London tätig. Anfang 2018, mit der Eröffnung des ersten Deutschlandbüros von KKR in Frankfurt am Main, wurde Ollig – zunächst als einziger Mitarbeiter in Frankfurt – Standortleiter des Deutschlandbüros.



Wie viele Mitarbeiter aktuell für KKR in Frankfurt arbeiten, gibt das Private-Equity-Haus nicht bekannt. Einem KKR-Sprecher zufolge arbeiten zurzeit sechs deutsche Seniors im europäischen Private-Equity-Bereich.