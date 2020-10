Oakley bandelt erneut mit ProSieben an

ProSiebenSat.1 treibt den Portfolioumbau weiter voran und verkauft Windstar Medical an den Private-Equity-Investor Oakley Capital. Der Entwickler von OTC-Medikamenten gehört zur Nucom Group, der Digitalsparte von ProSiebenSat.1, an der der Finanzinvestor General Atlantic mit 28,4 Prozent beteiligt ist. Kaufpreis: 280 Millionen Euro.



Damit bewertet Oakley Windstar Medical mit einem Ebitda-Multiple von 13,6x und 2,2x Umsatz. Das ist auch an den FINANCE-Multiples gemessen eine stolze Bewertung: Die knapp 20 Investmentbanken, auf deren Einschätzungen die FINANCE-Multiples beruhen, sehen die aktuelle Bewertung von mittelgroßen Pharmaunternehmen am M&A-Markt bei 1,4 bis 2,0x Umsatz und 9 bis 11x Ebit.



Doch Oakley hatte in der finalen Bieterphase auch starke Konkurrenz. FINANCE-Informationen zufolge musste sich Oakley gegen die beiden anderen Finanzinvestoren IK Investment Partners und Bregal durchsetzen. Begleitet wurde Oakley bei dem Deal von Rothschild und Ferber & Co. (M&A), der Kanzlei Kirkland & Ellis (Legal) sowie PwC (Financial & Tax) und Roland Berger (Commercial).