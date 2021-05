Den CEO-Posten übergibt Nesemeier mit Mang an einen Mitstreiter, der bereits seit 2014 Teil des Managementteams ist. Seit 2018 verantwortete er als Chief Investment Officer die wichtigen Themen M&A und Investor Relations bei der Beteiligungsgesellschaft.



Als CIO war Mang auch an den beiden größten MBB-Projekten der jüngeren Vergangenheit beteiligt. So betreute er die Übernahme des Rohrleitungsbauers Friedrich Vorwerk und die Add-on-Akquisition von Bohlen & Doyen. Erst vor wenigen Wochen hat MBB das daraus entstandene Unternehmen an die Börse gebracht, Vorwerk erreichte dabei trotz Platzierung am unteren Ende der Preisspanne eine Marktkapitalisierung von rund 900 Millionen Euro.



MBB werden auch nach dem Börsengang noch rund 36 Prozent der Anteile zugerechnet. Die Transaktion war für die Beteiligungsgesellschaft ein spektakulärer Deal: Im Sommer 2019 hatte MBB weniger als 18 Millionen Euro für einen 60-Prozent-Anteil an Vorwerk hingelegt, der Add-on von Bohlen & Doylen schlug mit gut 5 Millionen Euro zu Buche. Unter dem Strich hat MBB Stand jetzt seinen Einsatz in nur zwei Jahren in etwa verzwanzigfacht.



Constantin Mang, der laut MBB an beiden Deals „maßgeblich“ beteiligt war, wird künftig als CEO auch die Finanzabteilung verantworten. Einen eigenen geschäftsführenden Direktor mit dezidierter CFO-Funktion hat MBB nicht.