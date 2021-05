Kampf um WSF-Mittel: Adler erhöht Druck auf Politik

Das Adler-Management betont, der Filialist habe ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, um nach einer finanziellen Sanierung wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Dafür will das Unternehmen, das sich auf weibliche Kundschaft in der Altersgruppe über 50 Jahren spezialisiert hat, eine eigenständige digitale Wertschöpfungskette aufsetzen, Strukturen und Prozesse verschlanken und die Effizienz steigern.



Der Generalbevollmächtigte Gerloff, der Adler durch die Restrukturierung begleitet, hat bereits mehrere Modehäuser neu ausgerichtet. Er war unter anderem Generalbevollmächtigter bei Gerry Weber, war als Insolvenzverwalter bei Escada eingesetzt und war Sachwalter im Schutzschirmverfahren von Hallhuber. Sachwalter des Adler-Verfahrens ist Tobias Wahl (Kanzlei Anchor).



Die Tochtergesellschaften der Adler Modemärkte im Ausland sind von der Insolvenz nicht betroffen. Das Unternehmen unterhält 24 Filialen in Österreich, drei in Luxemburg und zwei in der Schweiz, diese sind größtenteils unter Hygieneauflagen geöffnet.



