Warum der Modehändler Adler pleiteging

Nun will sich Adler in Eigenverwaltung sanieren. Wie rasant die Covid-19-Pandemie die finanziellen Ressourcen des Unternehmens aufgebraucht hat, machen die Zahlen deutlich. Adler selbst bezeichnet seine Vorkrisen-Bilanzqualität als „solide“. In einer ersten Stellungnahme zeigen sich auch die Analysten von Warburg überrascht, dass die Lage so schnell gekippt ist, da sie die Liquiditätslage nicht als derart angespannt gesehen haben.