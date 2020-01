Private-Equity-Ticker: Capiton, CIC Capital , Emeram

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat für einen neuen Buy-out-Fonds über 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Zielvolumen liegt bei 1,1 Milliarden. Der Fonds ist damit in etwa so groß wie sein 2016 aufgelegter Vorgänger, der laut DBAG bereits acht Investments getätigt hat. Mit dem neuen Fonds passt der Frankfurter Private-Equity-Investor auch seine Strategie leicht an: Minderheitsinvestments will die DBAG künftig nur noch aus der eigenen Bilanz und nicht mehr aus dem Fonds heraus tätigen.

Metric Capital hat 1,2 Milliarden Euro für einen neuen Fonds eingeworben. Für den Londoner Finanzinvestor, der auch ein Büro in München unterhält, ist das nach eigener Aussage bereits der vierte Fonds. Dieser ist beinahe genauso groß wie alle seine Vorgänger zusammen. Derzeit hat Metric Capital zwei deutsche Unternehmen im Portfolio: den Telekomanbieter Signalhorn und den Lagerraumvermieter MCP Self Storage. Metric kann nach eigener Aussage pro Transaktion zwischen 30 und 150 Millionen Euro investieren. Die Kapitalstruktur ist flexibel – in etwa vergleichbar mit dem Ansatz von ICG: Mehrheit, Minderheit, Growth Capital, Mezzanine bis hin zu Debt: Metric will alles abbilden können.