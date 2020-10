Trennt sich Private-Equity-Haus EQT von Apleona?

Grund ist die beim Verkauf im Jahr 2016 an EQT gewählte Struktur: Die Mannheimer haben damals einen Teil des Kaufpreises in Höhe von 100 Millionen Euro gestundet und mit 10 Prozent pro Jahr endfällig verzinst. Ein weiterer Teil des Kaufpreises über 200 Millionen Euro wurde damals in ein Earn-out-ähnliches Instrument umgewandelt. Dadurch ist Bilfinger mit 49 Prozent am Wiederverkaufserlös abzüglich Schulden beteiligt.