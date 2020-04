Private-Equity-Ticker: Maredo, Schülke, Corona-Deals

Es gibt leichtere Aufgaben, als in Corona-Zeiten bei institutionellen Investoren Geld für einen neuen Fonds einzusammeln. Dennoch ist dies einigen Private-Equity-Häusern gelungen. So konnte Gilde Healthcare 416 Millionen Euro für einen neuen Venture- und Growth-Fonds einsammeln, der sowohl in Europa als auch in den USA in Healthcare-Unternehmen investieren darf. Pro Transaktion investiert der Fonds in der Regel zwischen 10 und 40 Millionen Euro.