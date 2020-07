HeidelbergCement schreibt 3,4 Milliarden Euro Goodwill ab

HeidelbergCement muss seine im Zuge von M&A-Deals angehäuften immaterielle Vermögenswerte (Goodwill) drastisch abwerten. Insgesamt muss der Baukonzern 3,4 Milliarden Euro vor Steuern abschreiben, wie das Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss bekanntgab. Vor allem Vermögenswerte in Westeuropa seien betroffen, auf sie entfallen Abwertungen von 2,7 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung. Der Rest betrifft die Regionen Nordamerika, Asien/Pazifik sowie Nord- und Osteuropa.

Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hatte HeidelbergCement im abgelaufenen zweiten Quartal des Jahres alle wesentlichen Geschäftseinheiten überprüft. Das Ergebnis: Der Wert des Portfolios ist deutlich gesunken. Normalerweise prüfen Konzerne ihre Beteiligungen immer am Jahresende auf Werthaltigkeit. In besonderen Phasen, wie jetzt in der Coronakrise, sind anlassbezogene Impairment-Tests wie nun bei HeidelCement aber keine Seltenheit.