So nutzt Evonik Continuous Accounting

Jeder Buchhalter kennt es: Zum Ende des Geschäftsjahres wird der Job noch einmal so richtig stressig. Wenn die Daten aller Unternehmensbereiche konsolidiert und der Geschäftsbericht finalisiert werden muss, stehen Stress und Überstunden an der Tagesordnung, Urlaub nehmen ist tabu. Bei Unternehmen, die Halbjahres- oder Quartalsberichte veröffentlichen, stehen solche Spitzen noch öfter an der Tagesordnung.



Doch das muss kein Dauerzustand bleiben. „Mit neuen Technologien sind wir inzwischen in der Lage, die Spitzen abzuflachen“, meint Rainer Wollmann, Managing Partner bei dem Beratungshaus SIR Consulting, das sich auf Controlling-, Reporting- und Accounting-Themen spezialisiert hat. Der Begriff dafür heißt Continuous Accounting.



Die Idee: „Anstatt den Großteil der Arbeit – oftmals manuell – zum Ende einer Berichtsperiode zu machen, sorgen Automatisierungsprozesse dafür, dass viele Abschlussaufgaben kontinuierlich erledigt werden“, erklärt Wollmann. In einer perfekten Welt ergibt das dann zu jeder beliebigen Zeit relevante Konzernabschlusszahlen auf Knopfdruck – das freut nicht nur die Buchhalter, sondern auch den CFO, Vorstandsmitglieder und externe Adressaten.