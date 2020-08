CFO-Lehren: Das Treasury krisenfest machen

Die Digitalisierung lässt es grundsätzlich auch zu, dass das Treasury auf Basis von Echtzeitdaten arbeitet. Bisher ist es dagegen meistens so, dass das Treasury am Ende des Tages den Status der Kontoauszüge checkt. „Es reicht aber nicht, nur eine Zahl auf dem Monitor zusehen. Das Treasury muss auch was damit anfangen können und zum Beispiel sofort sehen, wo Geldbewegungen stattfinden oder in Echtzeit überweisen können“, mahnt der Convista-Experte. Derzeit scheitert das Echtzeit-Treasury aber auch an den Banken, deren Prozesse ebenfalls noch nicht auf Real-Time ausgelegt sind.

Durch die Tatsache, dass Liquidität für Unternehmen wieder wichtiger wird, steigt auch das Verständnis für das Treasury, beobachtet Million. „Ich denke, das jetzt nicht nur mehr Unternehmen ihre Treasury-Abteilungen auf Vordermann bringen, sondern wir künftig auch immer mehr Treasurer sehen, die zum CFO aufsteigen.“ Darauf dürfte wohl auch der eine oder andere Treasurer spekulieren.

