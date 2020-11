Treasury-Chefs haben mit Banken zu kämpfen

Für diese geringe Quote kann es unterschiedliche Gründe geben: So klagten in den vergangenen Monaten bereits einige Finanzchefs über Hürden bei der Vergabe von KfW-Hilfskrediten. Manche haben wohl auch wegen des Verbots zur Dividendenzahlung Abstand von Staatshilfen genommen. In anderen Fällen mag die Prüfung eines KfW-Kredits auch schlicht eine Vorsichtsmaßnahme für das Worst-Case-Szenario gewesen sein, das dann aber nicht eintrat. Abgelehnt wurde der Antrag nur bei einem Befragten.