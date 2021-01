Aareal Bank überrascht mit Gewinnwarnung

Das Jahr fängt für die Aareal Bank mit bitteren Nachrichten an: Entgegen der letzten Prognose erwartet sie nun für das Jahr 2020 einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe. Grund sind die weltweit verlängerten und verschärften Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie, wie der Immobilienfinanzierer am Sonntagabend mitteilte. Die Bank ist unter anderem in der Finanzierung von Gewerbeimmobilien wie Büros, Hotels oder Einkaufszentren tätig, die aktuell besonders leiden.

Daher muss die Bank ihre Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle für das vergangene Jahr erhöhen. So werden alle Kredite, in denen Liquiditätsmaßnahmen (Zahlungsaufschübe und Liquiditätslinien) gewährt wurden, in Stage 2 klassifiziert, was bedeutet, dass diese mit Blick auf mögliche, aber noch nicht eingetretene Ausfallrisiken mit Risikovorsorge belegt sind. Zudem wurde punktuell auch die Risikovorsorge in Stage 3 erhöht, das beinhaltet die Vorsorge für als ausfallgefährdete klassifizierte Kredite. Mit diesen Maßnahmen würde man der „jüngsten Verschärfung der Pandemie umfassend Rechnung“ tragen, betont die Bank.