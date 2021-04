Doch in den vergangenen Wochen war Deutschlands größte Fluggesellschaft in das Visier der EU-Kommission geraten, da die Lufthansa die Zinsen einer Hybridanleihe im Volumen von 25 Millionen Euro gezahlt hatte, ohne Brüssel darüber zu informieren. Zudem hatte die Airline dem Konkurrenten Condor zum Juni dieses Jahres diverse Zubringerflüge zu den Verkehrsdrehscheiben in Frankfurt und München gestrichen, was Brüssel missfiel.



Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sei sehr verärgert, berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Sie sah in dem Manöver eine Benachteiligung eines Konkurrenten durch einen staatlich gestützten Marktführer.