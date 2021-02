Lufthansa zahlt KfW-Kredit zurück

Zweitens kann die Lufthansa mit der Transaktion ihre Finanzierungskosten senken, wie CFO Steenbergen betont. Die Kreditlinie der KfW wird mit einem variablen, vom Rating abhängenden Zinssatz innerhalb der Spanne von 2,75 bis 4,75 Prozent verzinst. Zuletzt lag der Zins einem Lufthansa-Sprecher zufolge bei 3,75 Prozent – was auf dem Niveau der siebenjährigen Tranche der nun platzierten Anleihe liegt. Allerdings hat der KfW-Kredit nur eine Laufzeit von drei Jahren. Die vierjährige Tranche ist dagegen sogar noch günstiger. Die Ersparnis dürfte also einen mittleren bis hohen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr ausmachen.



Noch wichtiger ist allerdings, dass die Lufthansa mit der Transaktion drittens ihre Beinfreiheit erweitert: So kann die Airline mit der Rückzahlung des KfW-Kredits wieder frei über die zur Besicherung des Kredits verpfändeten Flugzeuge verfügen, wie das Unternehmen erklärte. Der KfW-Kredit ist mit Anteilen an Tochtergesellschaften besichert, die 327 Flugzeuge besitzen. Bezogen auf die Zahl der Flugzeuge ist derzeit also mehr als 40 Prozent der Flotte in einem Share Pledge gebunden – was auch die Möglichkeit einschränkt, über Flugzeugfinanzierungen und Leasing Cash aufzunehmen.



desiree.buchholz[at]finance-magazin.de