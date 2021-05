Mit dem Erlös aus der Platzierung der neuen Aktien will das Unternehmen sich Freiräume für weiteres Wachstum verschaffen. Dabei könnten auch M&A-Transaktionen in den Blick rücken: Suse will „sowohl organische also auch anorganische Entwicklungsmöglichkeiten“ nutzen. Zudem will das Unternehmen Finanzverbindlichkeiten zurückzahlen und den Verschuldungsgrad auf einen Faktor von 3,25x der Nettoverschuldung zum bereinigten Cash-Ebitda senken.



Unter dieser Kennzahl versteht Suse das um Faktoren wie Abschreibungen und anteilsbasierte Vergütungen bereinigte Ebitda zuzüglich Änderungen von Vertragsverbindlichkeiten in der entsprechenden Periode. Zur Entwicklung des Verschuldungsgrad seit dem Einstieg von EQT sowie zum aktuellen Stand machte das Unternehmen keine Angaben.