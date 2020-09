Siemens Healthineers mit milliardenschwerer Kapitalerhöhung

Nach der Transaktion unterliegt Siemens Healthineers einer Lock-up-Verpflichtung. Der Konzern kann für 180 Tage keine weiteren Aktien oder Instrumente ausgeben, die in Aktien wandelbar sind. Die Kapitalerhöhung wurde von JP Morgan und UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Ebenfalls waren BNP Paribas, BofA und HSBC als Joint Bookrunners beteiligt, Credit Suisse, Deutsche Bank und Unicredit agierten als Co-Bookrunners.



Mit der Transaktion setzt sich Siemens Healthineers an die Spitze der ABO-Transaktionen (Acceleracted Bookbuliding Offering) in Deutschland. Es ist die größte Platzierung in diesem Jahr. Die Erlanger entthronen damit RWE, die mit ihrer Transaktion über 2 Milliarden Euro im August bislang an der Spitze standen. Insgesamt war der deutsche ECM-Markt in diesem Jahr im Aufwind, das platzierte Volumen liegt bislang deutlich über Vorjahr.