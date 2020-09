Finanzierungen: OMV, Adidas, Daimler

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat erneut Kreditverträge im Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro abgeschlossen. Zur Verfügung gestellt wird der Kredit von Commerzbank, ING, LBBW sowie der NordLB. Amprion will die Linie für die „Zwischenfinanzierung zur Abwicklung des EEG-Ausgleichsmechanismus“ verwenden. Der Saldo auf dem EEG-Konto liegt dem Unternehmen zufolge seit Ende Juni deutlich im negativen Bereich. Im Mai hatte Amprion gemeinsam mit der Unicredit bereits einen Kreditvertrag über 500 Millionen Euro vereinbart.



Das Düsseldorfer Fintech Auxmoney hat in einer Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro eingesammelt. Die Summe stammt von dem amerikanischen Finanzinvestor Centerbridge, der zudem Anteile von bestehenden Geldgebern erwirbt und damit die Mehrheit bei Auxnomey übernimmt. Mit dem frischen Kapital will der Online-Kreditmarktplatz seine Marktposition weiter ausbauen.



Der Immobilienkonzern Vonovia hat eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 1 Milliarde Euro abgeschlossen. Der Dax-Konzern hat 17 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 59 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Den Erlös will das Bochumer Unternehmen zur Tilgung von Schulden und für das weitere Wachstum verwenden.



RWE hat angekündigt, eine nachrangige Hybridanleihe über 539 Millionen Euro zum 21. Oktober dieses Jahres und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu tilgen. Den mit 2,75 Prozent verzinsten Bond hatte der Energiekonzern im April 2015 begeben. Das Startvolumen lag zunächst bei 700 Millionen Euro, 2017 hatte RWE dieses jedoch bereits auf 539 Millionen Euro gesenkt. RWE will den Bond nicht durch eine neue Hybridanleihe refinanzieren.



Der Werkzeugmaschinenhersteller Joh. Friedrich Behrens plant die Refinanzierung seiner am 11. November dieses Jahres fälligen Anleihe mit einem Restvolumen von rund 16,2 Millionen Euro. Wie das Unternehmen mitteilt, befindet man sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen für mehrere Finanzierungsbausteine. So ist eine stille Beteiligung des Bundes in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags geplant, der Antrag ist aber noch nicht final bewilligt. Darüber hinaus liegen Joh. Friedrich Behrens Termsheets von zwei verschiedenen Debt Fonds für entsprechende Brückenfinanzierungen vor, die ergänzend zur Ausfinanzierung eingesetzt werden können. Zudem plant das Unternehmen die Emission einer neuen Anleihe, die ein Umtauschangebot für die Gläubiger der Anleihe 2015/2020 beinhalten soll. Die Platzierung ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Sollte die Refinanzierung zur Rückzahlung des Bonds 2015/2020 nicht umgesetzt werden können, droht Joh. Friedrich Behrens eigenen Angaben zufolge die Insolvenz.



Der niederländische Finanzinvestor HTP will den Wohnmobilhersteller Knaus-Tabbert an die Börse bringen. Dies teilte das Unternehmen vergangene Woche mit. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge soll das Listing in Frankfurt noch im September erfolgen. Die Investmentbank Jefferies, Unicredit und ABN Amro begleiten den IPO. HTP peilt dabei einen Börsenwert von 800 Millionen Euro an.