Getyourguide schaltet auf Angriff

Das Unternehmen setzt offenbar darauf, dass nicht alle Wettbewerber die derzeitige Situation gut überstehen – woraus sich in den kommenden Monaten günstige M&A-Gelegenheiten ergeben könnten. Nils Chrestin, seit 2019 Finanzchef des vor rund zwölf Jahren gegründeten Unternehmens, will Getyourguide als aktiven Konsolidierer positionieren. So seien Minderheitsbeteiligungen oder Übernahmen denkbar, sagte er gegenüber Medien. Auch in die weitere Produktentwicklung könnten die Mittel fließen. Oberstes Ziel: nach der Krise die Marktposition ausbauen.