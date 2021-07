Schalke-Anleihe fällt bei Investoren durch

Schalke verkauft eSports-Lizenz

Eine Liquiditätsquelle hat CFO Rühl-Hamers in der vergangenen Woche erschlossen: Der Verkauf der eSports-Lizenz, die Schalke zur Teilnahme an einer wichtigen Liga berechtigt hatte, wird 26,5 Millionen Euro in die leere Vereinskasse spülen. Als Konsequenz aus dieser Transaktion muss sich Schalke aus dem Wachstumsmarkt eSports zurückziehen. Dies sei aber notwendig gewesen, um das Kerngeschäft Profifußball finanziell zu stabilisieren, ließ das Fußballunternehmen durchblicken.