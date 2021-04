Bei ESG-linked-Finanzierungen wird die Kreditmarge an bestimmte Nachhaltigkeitskennziffern gekoppelt. Je nachdem wie sich die Kennziffern entwickeln, sinkt oder steigt der Zinssatz. An welchen Indikator ist Ihr Schuldschein geknüpft?

Der Zins unseres ESG-linked Schuldscheins ist an den Anteil der „Green Buildings“ in unserem Immobilienportfolio geknüpft. Unser Ziel ist, den Anteil bis 2023 auf 20 Prozent oder mehr auszubauen, derzeit liegt er bei 11,6 Prozent. Erreichen wir das Ziel, sinkt der Zins für die folgenden Tranchen um 5 Basispunkte. Beträgt der Anteil zwischen 15 und 20 Prozent, verändert sich nichts. Bleibt der Anteil unter 15 Prozent, müssen wir 5 Basispunkte mehr bezahlen. Geprüft wird der Anteil in den Jahren 2023, 2026 und 2029.



Welche Eigenschaften hat ein „Green Building“?

Ganz unterschiedliche Kriterien machen eine Immobilie zu einem „Green Building“. Grob lässt sich sagen: Sie muss bestimmte Standards beim Energieverbrauch, der Art der genutzten Energie und der Baumaterialen erfüllen. Das Gebäude sollte möglichst energieeffizient sein und trägt im besten Fall dazu bei, dass Klimaschutzziele erreicht werden. Das geht zum Beispiel mit der Nutzung von alternativem Strom oder durch den Anschluss von E-Ladestationen. Betroffen sind davon sowohl Immobilien, die wir zukaufen oder neu bauen lassen, als auch Bestandsimmobilien, die wir umrüsten müssen. Festgehalten sind diese Standards in verschiedenen Verordnungen, wie zum Beispiel in der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009.