Unicredit und LBBW zanken um die Schuldschein-Krone

Helaba-Banker Knapp sieht trotz des moderaten Volumens im ersten Quartal aber auch einige positive Signale: „Es ist sichtbar, dass sich zum Jahresauftakt auch wieder mehr Neulinge und ausländische Emittenten an den Schuldscheinmarkt gewagt haben“, beobachtet er. Darüber hinaus habe es auch wieder Dual-Currency-Transaktionen gegeben, die im vergangenen Jahr fast ganz ausgeblieben seien. Ein solches Papier, das auch eine Dollar-Tranche enthält, platzierte jüngst etwa der Technologiekonzern Jenoptik. Zu den Debütanten am Schuldscheinmarkt gehörte neben der bereits erwähnten VW-Tochter Traton auch der Automobilzulieferer Stabilus.



Dass die ausländischen Emittenten an den deutschen Schuldscheinmarkt zurückkehren, lässt sich auch an den Top 3 der größten Deals erkennen. Den größten Schuldschein mit 1 Milliarde Euro Volumen platzierte der österreichische Verpackungshersteller Mayr-Melnhof Karton. Erst mit Abstand folgen nach der Methodik von Refinitiv die deutschen Emittenten Lufthansa (350 Millionen Euro) und Teamviewer (300 Millionen Euro).