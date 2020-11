Ex-Eigentümer kauft Escada zurück

Rettung in letzter Minute: Die im September in die Insolvenz gerutschte Modefirma Escada geht zurück an den Vorbesitzer Regent. Der Finanzinvestor hat das Münchener Unternehmen zurückgekauft, wie das „Manager Magazin“ berichtet.



Der Verkauf an den umstrittenen Alteigentümer war die einzig sinnvolle Lösung: Nachdem Escada in die Insolvenz ging, verblieben die Markenrechte bei einer Verwaltungsgesellschaft des Investors Regent. Damit hatte Insolvenzverwalter Christian Gerloff letztlich nur zwei realistische Optionen – entweder den Geschäftsbetrieb komplett einzustellen oder die insolvente Gesellschaft wieder zurück an Regent zu verkaufen. Denn ohne Markenrechte hätte wohl kaum ein anderer Bieter für Escada die Hand gehoben.