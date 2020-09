Escada erneut vor Insolvenz

Der Modehersteller Escada muss erneut in die Insolvenz: Wie die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf ein Schreiben an die Mitarbeiter berichtet, will das Unternehmen in dieser Woche Insolvenzantrag beim Amtsgericht München stellen. Der Antrag betreffe die Gesellschaft Escada SE. Als ein Grund für die Schieflage wurden in dem Schreiben die Folgen der Corona-Pandemie genannt. Escada selbst war für eine Stellungnahme am Dienstagnachmittag telefonisch nicht zu erreichen.