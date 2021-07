Jaffé hat seitdem Kollaps diverse Verkäufe vermelden können. Erst vergangene Woche hat der Insolvenzverwalter zum Beispiel einen Käufer für die indische Wirecard-Tochter gefunden: Die Wirecard Forex India wurde an Nium, einen singapurischen Zahlungsdienstleister, der auf grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und die Ausgabe von Zahlungskarten spezialisiert ist, verkauft. Die indische Tochter mit 190 Mitarbeitern ist auf Devisen, Prepaid-Karten- und Überweisungen in Indien spezialisiert und ist von der Reserve Bank of India als autorisierter Devisenhändler der Kategorie II lizenziert.

Mehrere Tochtergesellschaften von Wirecard in Indonesien, Australien und Vietnam wurden zudem in den vergangenen Monaten veräußert. Im Herbst 2020 hat die Wirecard-Tochter Acquiring & Issuing zudem ihre Anteile am Nordamerika-Geschäft verkauft, kurz zuvor wurde außerdem die brasilianische Tochter veräußert. Im Oktober hatte zudem der Zahlungsdienstleister Unzer Wirecards Geschäft mit Kartenlesegeräten gekauft.

eva.brendel[at]finance-magazin.de