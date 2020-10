CFO-News: Schalke 04, Rügenwalder Mühle , Varta

Der Softwarehersteller Abacus Research hat Philippe Bürki als neuen CFO in die Geschäftsleitung geholt. Bürki kommt von der Genossenschaft Migros Ostschweiz, wo er acht Jahren Finanzabteilung als Leiter Controlling beschäftigt war, teilte das Schweizer Unternehmen mit.

Reto Janser soll ab Juni 2021 die Finanzgeschicke bei Orell Füssli übernehmen. Janser folge auf Beat Müller der nach sieben Jahren als CFO in den Ruhestand gehe, teilte die Industrie- und Buchhandelsgruppe mit. Laut Unternehmensangaben war Janser zuletzt für die Finanzen der Suhner Holding verantwortlich und verfüge über breite internationale Erfahrung in der Leitung von Finanz- und IT-Funktionen in der Industrie.

Cytotools hat Marc Herwick für den neu geschaffenen Posten als Finanzvorstand verpflichtet. Der Finanzmanager verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung, darunter auch in verantwortlicher Position bei zwei europäischen Pharmakonzernen, teilte das Darmstädter Biotech-Unternehmen mit.



Hardy Brennecke ist seit 1. Oktober Co-Geschäftsführer bei Volkswagen Immobilien (VWI). Bei der VW-Tochter folgt der 46-Jährige auf Ralph Sawalsky, der in den Ruhestand geht. In der Geschäftsleitung wird Brennecke die Bereiche Finanzen und IT, Datenschutz, Compliance und IT verantworten sowie in die Geschäftsführung von weiteren Tochtergesellschaften der VWI im In- und Ausland eintreten.

Seit 1. Oktober ist Marten Julius neuer Finanzvorstand des Industrie- und Beteiligungsunternehmens KAP. Er folgt dort auf Alexander Riedel. Dieser habe den Aufsichtsrat „aus persönlichen Gründen" um die Entbindung seines Vorstandsmandats gebeten, teilte die Fuldaer Gesellschaft mit. Der 54-jährige Marten Julius war zuletzt in gleicher Funktion beim Kunststofffolienhersteller Infiana beschäftigt.



Martin Dürst hat seinen Abschied bei der Glarner Kantonalbank angekündigt. Der längjährige Finanz- und Logistikchef wolle Ende April 2021 zurücktreten um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen, teilte das Finanzinstitut mit. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.



Die Elflein Gruppe hat seine Geschäftsleitung erweitert und Stefan Schmitz zum kaufmännischer Geschäftsführer ernannt. Wie das mittelständische Transport- und Logistikunternehmen bekanntgab, sei Schmitz bereits sei Mai 2019 für die Gruppe tätig und bringe langjährige Erfahrung als Steuerberater mit. Zukünftig werde er die Bereiche Finanzen und Controlling verantworten.



