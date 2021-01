Schalke-Anleihe bringt 30 Prozent Rendite

Gleichzeitig plagen Schalke 04 absehbare Ausgaben, die der Klub – anders als etwa den Spieleretat – kurzfristig nicht nennenswert kappen könnte. So bilanzierten die Knappen zum Ende des ersten Halbjahres offene Transferverbindlichkeiten – um Transferforderungen bereits bereinigt – von 19,5 Millionen Euro. Und für den bereits begonnenen Bau des neuen Trainings- und Nachwuchszentrums am Berger Feld werden in naher Zukunft noch 65 Millionen Euro fällig.



Hinzu kommen noch die Einnahmenverluste durch die Geisterspiele. Im Frühjahr entgingen Schalke für jedes Heimspiel ohne Zuschauer fast 6 Millionen Euro an Einnahmen. Hochgerechnet auf 17 Heimspiele in der laufenden Bundesligasaison wären das rund 100 Millionen Euro, davon etwa 35 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember.



Alles in allem summieren sich diese Posten auf ein Finanzloch von weit über 100 Millionen Euro, das bis zum nächsten Sommer voll aufzureißen droht. Sollte Schalke absteigen, könnte die Lücke im Verlauf der nächsten Saison sogar auf fast 200 Millionen Euro anwachsen – laufende, operative Verluste noch gar nicht mit eingerechnet (eine ausführliche Analyse der aktuellen Finanzlage von Schalke 04 aus dem Oktober finden Sie hier).