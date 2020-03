Leoni braucht Staatshilfe zum Überleben

Leoni-Chef Kamper sieht Leoni gut aufgestellt für den Antrag auf Staatshilfe: „Unser Vorteil ist, dass das Sanierungsgutachten IDWS6 gerade bescheinigt hat, dass Leoni ohne die Covid19-Auswirkungen grundsätzlich gesund ist.“ Das ist eine Voraussetzung für die Gewährung von Staatshilfe: Ein Unternehmen darf nicht bereits vorher akut insolvenzbedroht gewesen sein.

Neben der Beantragung von Staatsbürgschaften hat Leoni weitere Maßnahmen ergriffen, um das Cash-Polster zu schonen. So hat der Konzern für 80 Prozent der Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Betriebsbedingte Kündigungen will Leoni dagegen vermeiden, wie Kamper erklärte. Zudem hat Leoni Werksschließungen in Europa, Nordafrika und Amerika angekündigt. Dadurch würden die Sach- und Personalkosten „erheblich sinken“.