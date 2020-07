Restrukturierungsnews: Tom Tailor, Bolero, LGW

Der Modeproduzent Damrich hat beim Amtsgericht Aschaffenburg eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Vorläufiger Sachwalter ist Johannes Hancke (Kanzlei Lieser). Die Damrich-Geschäftsführung wird von Marion Gutheil (Kanzlei Mönning Feser Partner) als Verfahrensbevollmächtigter sowie dem Sanierungsberater Thomas Paul (SSC Corporate Recovery) beraten. Damrich entwickelt unter anderem Jacken und Blazer für das Eigenlabel „Duffel & Rums“ sowie für Markenhersteller, Einzelhandelsketten und Versandhändler. Das Unternehmen war in der Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten, weil Kunden weniger Waren abnahmen und Bestellungen zurückzogen. Bei Herrenanzügen sei die Nachfrage fast komplett zum Erliegen gekommen. Das Unternehmen will künftig stärker auf saisonale Linien sowie Casual-Mode umstellen.



Thomas Dithmar (Schultze & Braun) ist zum vorläufigen Insolvenzverwalter des FSV Wacker 90 Nordhausen bestellt worden. Seiner ersten Einschätzung nach ist der Verein durch die Turbulenzen um die ebenfalls insolvente Spielbetriebs-GmbH sowie deren unzureichende wirtschaftliche Trennung vom Stammverein in Schieflage geraten. „Der Insolvenzantrag war leider unumgänglich, weil an den Verein Forderungen herangetragen wurden, die er aus seinen liquiden Mitteln nicht begleichen konnte“, heißt es in einer Erklärung. Einige mögliche Sponsoren hätten bereits „Bereitschaft erkennen lassen“, den Verein zu unterstützen.



Der Produzent von Gussprodukten KSM Castings will sich über ein Schutzschirmverfahren sanieren. Das Unternehmen hat weltweit neun Standorte, das Schutzschirmverfahren betrifft allerdings ausschließlich die deutsche Tochtergesellschaft mit rund 1.800 Mitarbeitern an vier Standorten. Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg (beide Gört) begleiten die Sanierung in der Geschäftsleitung. Rainer Eckert (Eckert Law) wurde zum vorläufigen Sachwalter bestellt.