Adler ist damit das erste Unternehmen in einem Insolvenzverfahren, dass WSF-Hilfen erhält. Diese Entscheidung könnte nun womöglich auch anderen Unternehmen in ähnlichen Situationen neue Perspektiven eröffnen. Bei Adler, die rund 3.200 Mitarbeiter an 140 Standorten beschäftigt, dürfte die Erleichterung groß sein, denn andere Hilfsperspektiven in der Krise hätte das Unternehmen aus Haibach bei Aschaffenburg nicht abrufen können. Die Überbrückungshilfe III bekommen zum Beispiel Unternehmen, die einen Insolvenzantrag gestellt haben, nicht.



Auch bei dem Kurzarbeitergeld gab es Probleme. Adler beantragte für Januar bis März 2021 Kurzarbeit. Jedoch erstattet die Agentur für Arbeit die zugehörigen Sozialversicherungsbeiträge für das Kurzarbeitergeld nicht bei Unternehmen in Insolvenzverfahren. Und auch ein bestehender Massekredit über 20 Millionen Euro konnte nicht aufgestockt werden, teilte der CEO mit.



