Eigenverwaltung: Investor, Insolvenzplan oder Dual Track?

Angesichts der aktuellen Coronakrise könnte man alternativ aber auch darüber nachdenken, den Gläubigern eine Beteiligung an dem Risiko der Covid-19-bedingten Planungsunsicherheit für die nächsten Monate zuzumuten: In diesem Fall könnte die Lösung darin bestehen, Insolvenzpläne zu erstellen, die die Befriedung der Gläubiger zumindest teilweise an die Erträge der kommenden Jahre koppeln. Eine Diskussionsbasis dafür könnte die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zum Jahresende 2019 darstellen, die auch bei der Aussetzung von Insolvenzanträgen sowie in den Richtlinien zur KfW-Finanzierung zugrunde gelegt wird. War das Unternehmen bereits in der Krise, oder ist die Schieflage auf die Coronavirus-Folgen zurückzuführen?