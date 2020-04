Vonovia grübelt über weiteren Megadeal

Die Unterstützung der Berliner Stadtregierung ist deshalb so wichtig, da die Deutsche Wohnen ihren Kernmarkt in Berlin hat und dort laut Geschäftsbericht 2019 etwa 115.700 Wohnungen besitzt. Vonovia kommt in Berlin auf weitere 42.000 Wohneinheiten. Seit Februar gilt in Berlin für 1,5 Millionen Wohnungen, welche vor 2014 gebaut wurden, für fünf Jahre ein Mietendeckel. Faktisch sind die Mieten auf dem Stand vom 18. Juni 2019 eingefroren.



Ein Zusammengehen von Vonovia und Deutsche Wohnen wäre ein weiterer Meilenstein in der derzeitigen Branchenkonsolidierung. So schloss Ado Properties gerade die Übernahme von Adler Real Estate ab. Im November legte Aroundtown ein 3,1 Milliarden Euro schweres Angebot für TLG vor, um einen deutschen Giganten im Bereich der Gewerbeimmobilien zu schmieden.