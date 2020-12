Warum der Mittelstand die präventive Sanierung kritisiert

Es hätte ein so gelungener Jahresstart 2021 für die Restrukturierungsbranche werden können: Eigentlich sollten kriselnde Unternehmen die präventive Sanierung von Januar 2021 an nutzen können. Doch vermutlich wird sich der Start verschieben. Der Grund: Um Details des Gesetzesentwurfs wird noch heftig gerungen.



Ein Streitpunkt: Die FDP und die Grünen kritisieren, dass die Gesetzgebung für kleine und mittelständische Unternehmen zu komplex sei – obwohl es gerade dieser Zielgruppe helfen soll. Die Befürchtung: Wird der Gesetzesentwurf zu schnell durchgepeitscht, drohen Fehlkonstruktionen.



Eigentlich sollte die präventive Sanierung – deren Einführung auf einer EU-Richtlinie basiert – die gesamte Bandbreite bedienen, also sowohl für Großkonzerne als auch KMUs anwendbar sein. Die derzeitigen Vorgaben eigneten sich aber nur für größere Unternehmen, monieren Kritiker.