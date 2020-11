Warum die große Insolvenzwelle bisher ausbleibt

Dass die Zahlen zurückgegangen sind, liegt auch an umfassenden staatlichen Maßnahmen wie Hilfskrediten und dem Kurzarbeitergeld. Auch die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die für überschuldete Unternehmen noch bis Jahresende greift, hält die Zahlen derzeit niedrig. Allerdings gibt es auch eine Schattenseite dieser Hilfsmaßnahmen: So würden „die selbstregulierenden Kräfte des Marktes aufgehoben“, moniert Falkensteg-Partner Johannes von Neumann-Cosel.



Jetzt bahnt sich noch ein mögliches weiteres Risiko an: Die von vielen Sanierern lang ersehnte präventive Sanierung als vorinsolvenzliches Verfahren, deren Umsetzung bislang für den Jahreswechsel erwartet wurde, könnte sich womöglich verzögern. Gestern diskutierte der Bundestag über den Gesetzesentwurf, in der kommenden Woche berät der Rechtsausschuss zum Thema.



Im Markt kursieren Gerüchte, dass die Umsetzung erst zum Beginn des zweiten Quartals 2021 erfolgen könnte, da einige Details, unter anderem zur Beendigung von Vertragsverhältnissen im präventiven Rahmen, noch strittig sind. Sollte die präventive Sanierung jedoch erst später nutzbar sein, stellt sich die Frage, ob dann nicht auch die Insolvenzantragspflicht noch länger ausgesetzt bleiben sollte. Andernfalls dürfte in der Phase dazwischen weiteren Unternehmen der Gang in die Insolvenz drohen.