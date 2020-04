Wie Restrukturierer auf die Coronakrise blicken

Zudem sei die Schnelligkeit bei den Banken ein entscheidender Punkt bei der Überlebensfähigkeit der Unternehmen. So gibt es die Befürchtung, dass zum Beispiel die Abwicklung des KfW-Coronakredits zu lange dauern würde. Mauritz, Managing Partner bei Prolimity Capital Partners, sieht das besonders kritisch bei den Unternehmen, die schon kurz vor den staatlichen Corona-Hilfen in einen ESUG-Schutzschirm gegangen sind: „Es ist klar, dass dies nicht per se wirtschaftlich schwache Unternehmen sind, sondern deren Geschäftsleitungen angesichts des wirtschaftlichen Corona-Tsunamis weitsichtig und schneller gehandelt haben als andere Unternehmen in Schockstarre – die Banken scheinen hier aber nun zum Richter zu werden“.