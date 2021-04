Roland Berger holt Partner für Restrukturierungssparte

Auch der zweite neue Berger-Partner Ulf Rieckhoff startete seine Karriere zunächst im Consulting: Nach einer ersten Station bei Accenture wechselte er 2001 zu Goetzpartners, wo er rund 15 Jahre lang als Partner im Bereich Transformation und Restrukturierung tätig war. In den vergangenen viereinhalb Jahren arbeitete Rieckhoff als Group Director für HR Operations und Transformation bei dem Mobilfunkanbieter Veon, dessen operative Zentrale in Amsterdam angesiedelt ist. Veon (vormals Vimpelcom) zählt zu den größten Mobilfunkanbietern in Russland. Bei Roland Berger soll Rieckhoff Kunden insbesondere zu den Themen Performance Improvement sowie HR-Transformation beraten.



Roland Berger hatte sein Beraterteam bereits im vergangenen Jahr aufgestockt, damals waren mit Stephan Hartmann, Jan Maser und Markus Held gleich drei neue Restrukturierer an Bord gekommen. Die Corona-Pandemie sorgt derzeit bei den Restrukturierungsberatern für volle Terminkalender: „In der Pandemie ist die Verschuldung vieler Unternehmen sprunghaft gestiegen“, sagt Deutschlandgeschäftsführer Sascha Haghani. „Zudem bestand schon vor der Corona-Krise ein starker Transformationsdruck, der sich jetzt nochmal deutlich verschärft hat.“



