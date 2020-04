Alexander Doll wird Aufsichtsratschef bei Lincoln

Lincoln International ist weltweit nach eigenen Angaben mit rund 500 Investmentbankern in 22 Büros vertreten, an den beiden deutschen Standorten in Frankfurt und München sind gut 80 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen befindet sich ausschließlich im Besitz des Managements. Dass Doll neben dem Aufsichtsratsposten auch noch einmal eine operative Position bei einem Unternehmen übernimmt, ist nicht ausgeschlossen – er wäre nicht der erste amtierende Vorstand, der parallel ein Aufsichtsratsamt innehat.



Als Aufsichtsratsmitglieder scheinen frühere Finanzchefs derzeit in der Finanzwelt sehr gefragt zu sein: Erst Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass der frühere Daimler-CFO Bodo Uebber rund ein Jahr nach seinem Abschied nun Aufsichtsratschef der Investmentbank Evercore in Deutschland wird.